Российский композитор через суд потребовал убрать его песни из стриминговых сервисов

Советский и российский композитор Алексей Рыбников подал в суд иски на популярные музыкальные стриминговые сервисы с требованием защитить его многочисленные произведения и изъять их с платформ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, всего было подано шесть исков. Они направлены на защиту исключительных прав на музыкальные произведения Рыбникова. При этом до решения суда автор композиций просит «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права». Авторы материала отметили, что это означает фактическое ограничение доступа к песням. Это прошение было удовлетворено.

В настоящее время на указанных сервисах уже нельзя найти музыкальную тему из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», песню «Бу-ра-ти-но!», композиции из кинокартины «Усатый нянь». При этом автор не назвал причину, по которой захотел ограничить доступ к произведениям.