Хованский счёл предвзятым мнение о том, что люди за границей красивее россиян
Юрий Хованский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky
Уехавший в Сербию блогер Юрий Хованский счёл предвзятым мнение о том, что люди за границей красивее жителей России. Об этом стример заявил, комментируя видео украинского блогера Алексея Шевцова.
Шевцов, выбирая себе жильё в Нью-Йорке, счёл жителей города очень привлекательными. Однако Хованский отметил, что это предвзятое мнение.
«Везде живут и красивые люди, и некрасивые люди. В любой стране, в любом городе, в любой деревне, где угодно, есть красивые люди и есть некрасивые. И более того, я вам скажу, их соотношение примерно одинаковое», — высказался стример.
Ранее Хованский сообщал о бракоразводном процессе с женой Ксенией Хромовой, с которой он зарегистрировал брак в 2023 году. Одной из причин недопониманий с супругой, по его слова, стал переезд пары в Сербию. Девушка часто выражала недовольство, что в новой стране у неё не было друзей, а переехала она исключительно из-за мужа. Хованский же не хотел погружаться в проблемы супруги.