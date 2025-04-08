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8 апреля, 11:31

Хованский счёл предвзятым мнение о том, что люди за границей красивее россиян

Юрий Хованский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky

Юрий Хованский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky

Уехавший в Сербию блогер Юрий Хованский счёл предвзятым мнение о том, что люди за границей красивее жителей России. Об этом стример заявил, комментируя видео украинского блогера Алексея Шевцова.

Шевцов, выбирая себе жильё в Нью-Йорке, счёл жителей города очень привлекательными. Однако Хованский отметил, что это предвзятое мнение.

«Везде живут и красивые люди, и некрасивые люди. В любой стране, в любом городе, в любой деревне, где угодно, есть красивые люди и есть некрасивые. И более того, я вам скажу, их соотношение примерно одинаковое», — высказался стример.

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Ранее Хованский сообщал о бракоразводном процессе с женой Ксенией Хромовой, с которой он зарегистрировал брак в 2023 году. Одной из причин недопониманий с супругой, по его слова, стал переезд пары в Сербию. Девушка часто выражала недовольство, что в новой стране у неё не было друзей, а переехала она исключительно из-за мужа. Хованский же не хотел погружаться в проблемы супруги.

Алена Пенчугина
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