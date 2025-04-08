Хованский счёл предвзятым мнение о том, что люди за границей красивее россиян

Уехавший в Сербию блогер Юрий Хованский счёл предвзятым мнение о том, что люди за границей красивее жителей России. Об этом стример заявил, комментируя видео украинского блогера Алексея Шевцова.

Шевцов, выбирая себе жильё в Нью-Йорке, счёл жителей города очень привлекательными. Однако Хованский отметил, что это предвзятое мнение.

«Везде живут и красивые люди, и некрасивые люди. В любой стране, в любом городе, в любой деревне, где угодно, есть красивые люди и есть некрасивые. И более того, я вам скажу, их соотношение примерно одинаковое», — высказался стример.