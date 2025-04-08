В РПЦ поддержали создание реестра женатиков и напомнили, что измены — зло

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий в беседе с Life.ru поддержал создание в России реестра женатых. Он напомнил, что ранее в любом традиционном обществе нарушение брачных законов путём обмана могло вполне вести к жёсткому наказанию, даже к смертной казни.

«Я ума не приложу, недоумеваю, какие могут быть возражения против такого информационного, так сказать, проекта, как реестр женатых. Только со стороны жулья. Кто может возражать? Как я понимаю, женатые мужчины могут возражать, которые любовниц хотят. Это вопиющее нарушение нравственных норм цивилизованного общества. В силу наших юридических норм мы не применяем мер наказания против таких событий, но зло остаётся злом, и никто из нормальных людей не пойдёт на такое», — отмечает священник.