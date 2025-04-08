В РПЦ поддержали создание реестра женатиков и напомнили, что измены — зло
Иеромонах Макарий поддержал создание в России реестра женатых
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Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий в беседе с Life.ru поддержал создание в России реестра женатых. Он напомнил, что ранее в любом традиционном обществе нарушение брачных законов путём обмана могло вполне вести к жёсткому наказанию, даже к смертной казни.
«Я ума не приложу, недоумеваю, какие могут быть возражения против такого информационного, так сказать, проекта, как реестр женатых. Только со стороны жулья. Кто может возражать? Как я понимаю, женатые мужчины могут возражать, которые любовниц хотят. Это вопиющее нарушение нравственных норм цивилизованного общества. В силу наших юридических норм мы не применяем мер наказания против таких событий, но зло остаётся злом, и никто из нормальных людей не пойдёт на такое», — отмечает священник.
По его словам, некоторые силы в западном обществе настаивают на устранении института брака.
Напомним, общественники призвали Госдуму создать в России реестр женатых. Правозащитники убеждены, что возможность устроить проверку партнёра на наличие штампа в паспорте поможет значительно сократить количество обманутых матерей-одиночек.