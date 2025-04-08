В Новом Уренгое второе ЧП за день: Студент открыл стрельбу в колледже

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло второе ЧП за день в учебных учреждениях. Как сообщает РИА «Новости», студент открыл стрельбу в колледже.

«Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские», — проинформировали в пресс-службе управления МВД по региону.

Полиция начала проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.