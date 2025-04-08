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Регион
8 апреля, 11:41

В Новом Уренгое второе ЧП за день: Студент открыл стрельбу в колледже

РИАН: В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло второе ЧП за день в учебных учреждениях. Как сообщает РИА «Новости», студент открыл стрельбу в колледже.

«Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские», — проинформировали в пресс-службе управления МВД по региону.

Полиция начала проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Толстый пуховик спас школьницу, которую ударил ножом одноклассник в Новом Уренгое
Толстый пуховик спас школьницу, которую ударил ножом одноклассник в Новом Уренгое

Ранее в Новом Уренгое школьник напал с ножом на одноклассницу и порезал охранника, который скрутил его. Девочка не пострадала, мужчине не потребовалась госпитализация. Нападавшего отправили в психиатрическую больницу.

Никита Никонов
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