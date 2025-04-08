В Новом Уренгое второе ЧП за день: Студент открыл стрельбу в колледже
РИАН: В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже
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В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло второе ЧП за день в учебных учреждениях. Как сообщает РИА «Новости», студент открыл стрельбу в колледже.
«Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские», — проинформировали в пресс-службе управления МВД по региону.
Полиция начала проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Новом Уренгое школьник напал с ножом на одноклассницу и порезал охранника, который скрутил его. Девочка не пострадала, мужчине не потребовалась госпитализация. Нападавшего отправили в психиатрическую больницу.