Банда гигантских муравьёв во главе с ядовитым пауком «ограбила» россиян во Вьетнаме

Банда гигантских муравьёв во главе с огромным пауком «ограбила» российских туристов во Вьетнаме. Компании пришлось съехать из оплаченного отеля, так как их номера заполонили жуткие насекомые, сообщает SHOT.

Отель во Вьетнаме. Обложка © SHOT

Олеся из Петербурга, путешествующая по Вьетнаму с друзьями и своим парнем, поделилась с телеграм-каналом неприятным опытом, произошедшим с ними в городе Хюэ. Они забронировали два двухместных номера в отеле YesHue Eco на сутки, предварительно оплатив 14 тысяч рублей. Прибыв в отель, туристы обнаружили неприятный сюрприз: их номер был буквально наводнён огромными муравьями, облюбовавшими кровать, а на стене их поджидал ядовитый паук-охотник. По словам шокированных постояльцев, персонал отеля просто вымел видимых насекомых и заявил, что номер готов к заселению.

Так и не распаковав чемоданы, компания была вынуждена уехать в другой город. В качестве утешения администрация пообещала вернуть деньги за бронь, но обещание осталось лишь пустыми словами.