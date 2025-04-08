Банда гигантских муравьёв во главе с ядовитым пауком «ограбила» россиян во Вьетнаме
SHOT: Во Вьетнаме россиян поселили в номер отеля с муравьями и ядовитым пауком
Банда гигантских муравьёв во главе с огромным пауком «ограбила» российских туристов во Вьетнаме. Компании пришлось съехать из оплаченного отеля, так как их номера заполонили жуткие насекомые, сообщает SHOT.
Отель во Вьетнаме. Обложка © SHOT
Олеся из Петербурга, путешествующая по Вьетнаму с друзьями и своим парнем, поделилась с телеграм-каналом неприятным опытом, произошедшим с ними в городе Хюэ. Они забронировали два двухместных номера в отеле YesHue Eco на сутки, предварительно оплатив 14 тысяч рублей. Прибыв в отель, туристы обнаружили неприятный сюрприз: их номер был буквально наводнён огромными муравьями, облюбовавшими кровать, а на стене их поджидал ядовитый паук-охотник. По словам шокированных постояльцев, персонал отеля просто вымел видимых насекомых и заявил, что номер готов к заселению.
Так и не распаковав чемоданы, компания была вынуждена уехать в другой город. В качестве утешения администрация пообещала вернуть деньги за бронь, но обещание осталось лишь пустыми словами.
Ранее Life.ru рассказывал, как турист из индийского штата Керала стал жертвой роя пчёл. Мужчина отправился в запретную зону на территории горного массива Нилгири. Оказалось, что молодой человек швырнул камень в соты медоносных пчёл, спровоцировав насекомых.
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