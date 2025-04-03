В Индии пчёлы «покарали» туриста за брошенный в соты камень
The New Indian Express: В Индии от нападения роя пчёл погиб турист
Турист из индийского штата Керала отправился в запретную зону на территории горного массива Нилгири в Индии и подвергся нападению роя пчёл. Пережить встречу с насекомыми мужчина не смог, сообщает The New Indian Express.
Источник местного издания рассказал, что 2 апреля 26-летний Сабир и его друг Ашиф пошли на смотровую площадку Оосималай, пренебрегая предостережениями работников лесного хозяйства. Они и сообщили, что случилось — молодой человек швырнул камень в соты медоносных пчёл, которые ответили на это агрессией.
От жал насекомых пострадали оба туриста. Однако для Сабира укусы стали смертельными, а Ашифу смогли спасти жизнь.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии с туристами в Египте, случившейся 27 марта — тогда в Хургаде затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с людьми на борту. Из 45 человек погибли шестеро, включая двоих детей, 27 туристов пострадали, но смогли спастись. Члены экипажа впоследствии рассказали, что даже не умели плавать. На днях уточнялось, что в больницах Хургады остаются ещё восемь россиян с различными травмами.
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