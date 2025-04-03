В Индии пчёлы «покарали» туриста за брошенный в соты камень

Турист из индийского штата Керала отправился в запретную зону на территории горного массива Нилгири в Индии и подвергся нападению роя пчёл. Пережить встречу с насекомыми мужчина не смог, сообщает The New Indian Express.

Источник местного издания рассказал, что 2 апреля 26-летний Сабир и его друг Ашиф пошли на смотровую площадку Оосималай, пренебрегая предостережениями работников лесного хозяйства. Они и сообщили, что случилось — молодой человек швырнул камень в соты медоносных пчёл, которые ответили на это агрессией.