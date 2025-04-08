Свадьба лишь с виду: Эксперт рассказал, как цыгане подстроили древний обычай под современный закон

Цыганские общины в России нашли способ сохранять традицию ранних браков, адаптировав её к современному законодательству. Как пояснил криминолог Данил Сергеев, изучивший этот вопрос, исторически сложившийся обычай немедленно женить детей при нахождении подходящей партии трансформировался в ритуал обручения. Хотя внешне такая церемония напоминает свадьбу с полным набором соответствующих атрибутов, юридически она таковой не является. После обручения невеста переходит в семью жениха, где воспитывается вместе с другими детьми до достижения брачного возраста.

«Изначально из-за кочевого образа жизни, когда цыгане находили для своего сына невесту, то сразу заключали браки и увозили её. Сейчас традиция немного адаптировалась под закон. Когда цыгане находят партию сыну, им нужно невесту, скажем так, забронировать. <...> Оно, конечно, выглядит как свадьба, но по сути девочка переходит в дом родителей мужа и те воспитывают её вместе с другими детьми», — объяснил эксперт в разговоре с «Газетой.ru».

При этом эксперт отмечает, что в отдельных случаях сохраняются ситуации, когда цыганские девочки становятся матерями в 13-14 лет. Поскольку оба родителя являются несовершеннолетними, уголовная ответственность за это не предусмотрена. Аналогичные практики, хотя и значительно реже, встречаются и в некоторых кавказских сообществах. Эти обычаи, формально не нарушая закон, вступают в противоречие с моральными нормами большинства российского общества.

Как подчеркивает исследователь, подобная трансформация традиционных практик демонстрирует способность цыганских сообществ находить баланс между сохранением культурной идентичности и соблюдением требований современного правового поля. Этот процесс отражает сложную динамику взаимодействия устоявшихся обычаев кочевых народов с нормами оседлого общества, в котором они теперь проживают.