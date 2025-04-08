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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 12:11

Минобороны Украины пустило в ход деньги, предназначенные на зарплаты бойцам ВСУ

«Экономическая правда»: На Украине уже тратят деньги, заложенные на конец года

Боевик ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Боевик ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Минобороны Украины уже тратит деньги, заложенные на конец 2025 года. На закупки боеприпасов и вооружения уходят зарплаты украинских военнослужащих, сообщает местное издание «Экономическая правда».

По данным издания, на сегодняшний день министерство истратило порядка 200 миллиардов гривен ($4,9 миллиарда по курсу Нацбанка Украины), которые были запланированы на расходы в конце года. Без дополнительных средств и помощи в последние 3-4 месяца 2025-го Киев не сможет выплачивать довольствие военнослужащим.

Чтобы справиться с подобной ситуацией в 2024 году, на Украине повысили налоги. Однако в этот раз повышение не планируется, уточняет «Экономическая правда». В то же время в Минфине заявили, что финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ) является для него «безоговорочным приоритетом». В ведомстве уверяют, что средства на выплаты военнослужащим заложены в бюджет, однако не комментируют информацию о перерасходе.

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Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский искажает количество погибших бойцов ВСУ. Экс-комик называет погибшими только тех солдат, за которых выплатили компенсации. При этом киевский режим не может выплачивать положенные деньги семьям всех скончавшихся.

Алена Пенчугина
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