Минобороны Украины пустило в ход деньги, предназначенные на зарплаты бойцам ВСУ

Минобороны Украины уже тратит деньги, заложенные на конец 2025 года. На закупки боеприпасов и вооружения уходят зарплаты украинских военнослужащих, сообщает местное издание «Экономическая правда».

По данным издания, на сегодняшний день министерство истратило порядка 200 миллиардов гривен ($4,9 миллиарда по курсу Нацбанка Украины), которые были запланированы на расходы в конце года. Без дополнительных средств и помощи в последние 3-4 месяца 2025-го Киев не сможет выплачивать довольствие военнослужащим.

Чтобы справиться с подобной ситуацией в 2024 году, на Украине повысили налоги. Однако в этот раз повышение не планируется, уточняет «Экономическая правда». В то же время в Минфине заявили, что финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ) является для него «безоговорочным приоритетом». В ведомстве уверяют, что средства на выплаты военнослужащим заложены в бюджет, однако не комментируют информацию о перерасходе.