Военные из Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР, которые временно пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую две страны. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

Согласно данным ОКНШ, сегодня на восточном фронте Демилитаризованной зоны более десяти военнослужащих северокорейской армии нарушили границу. В ответ южнокорейские силы сделали предупредительное сообщение и открыли огонь. После этого северокорейские солдаты вернулись на свою территорию.

«Южнокорейские вооруженные силы продолжают внимательно отслеживать действия армии КНДР и принимают все необходимые меры в соответствии с установленными военными процедурами», — приводит заявление ведомства Korea Times.