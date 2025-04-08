В ЦБ заявили, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным»

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме, выразила надежду, что время высоких ключевых ставок, хоть и затянется на длительный срок, всё же не превратится в вечность.

«Мы всё-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — высказалась глава Банка России.

Также Набиуллина назвала плюсы повышения ключевой ставки. Она пояснила, что если бы Центробанк не поднял ставку до 21%, инфляция ударила бы по кошелькам граждан и издержкам бизнеса куда яростнее, чем сейчас. На заседании 21 марта Центробанк, как и прогнозировалось, оставил ключевую ставку неизменной — на отметке 21% годовых, сохраняя её на этом уровне уже третий раз подряд. При этом регулятор обновил свою риторику: в случае, если темпы замедления инфляции не позволят достичь намеченной цели, будет рассмотрен вариант её повышения.