«В двух шагах от решительного перелома»: Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой

Экономика РФ находится в двух шагах от перелома, поэтому следует проявлять осторожность. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас будем проявлять осторожность, потому что в двух шагах от решительного перелома для того, чтобы период высокой инфляции не затянулся», — сказала она в Госдуме на встрече с представителями «Единой России».