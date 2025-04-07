«В двух шагах от решительного перелома»: Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой
Набиуллина: ЦБ будет осторожен в ДКП, чтобы не дать затянуться высокой инфляции
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Экономика РФ находится в двух шагах от перелома, поэтому следует проявлять осторожность. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Мы сейчас будем проявлять осторожность, потому что в двух шагах от решительного перелома для того, чтобы период высокой инфляции не затянулся», — сказала она в Госдуме на встрече с представителями «Единой России».
Она пояснила, что ключевую ставку снизят после устойчивого падения инфляции. Согласно прогнозу ЦБ, нынешняя денежно-кредитная политика (ДНП) снизит показатели до 7-8% в 2025 году, а к концу 2026-го инфляция вернётся к 4%.
Ранее Набиуллина предупредила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции чревато негативными последствиями. Также она напомнила, что, чтобы уменьшить инфляционное давление на экономику, потребовалось увеличить ключевую ставку до 21%. Тем не менее отмечает эксперт, Центробанк готовится к умеренному снижению ключевой ставки.