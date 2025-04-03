Глава ЦБ спрогнозировала сроки возвращения инфляции к норме

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что нельзя воспринимать ключевую ставку как «волшебную палочку», поэтому её нельзя резко снизить на фоне высокой инфляции, иначе всё обернётся плачевными последствиями для экономики. Об этом она рассказала на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчёта ЦБ за прошлый год.

Она напомнила, что, чтобы уменьшить инфляционное давление на экономику, потребовалось увеличить ключевую ставку до 21%. В ЦБ уверены, что инфляция к концу 2025 года вернётся к нормальным показателям, хотя в целом за 2025 год она будет выше 4%. По прогнозу Набиуллиной, текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, при условии, если оно будет устойчивым.