Глава ЦБ спрогнозировала сроки возвращения инфляции к норме
Набиуллина сообщила, что в России инфляция вернётся к норме в конце 2025 года
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что нельзя воспринимать ключевую ставку как «волшебную палочку», поэтому её нельзя резко снизить на фоне высокой инфляции, иначе всё обернётся плачевными последствиями для экономики. Об этом она рассказала на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчёта ЦБ за прошлый год.
«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлёта цен и ещё более значительного роста рыночных ставок», — пояснила Набиуллина.
Она напомнила, что, чтобы уменьшить инфляционное давление на экономику, потребовалось увеличить ключевую ставку до 21%. В ЦБ уверены, что инфляция к концу 2025 года вернётся к нормальным показателям, хотя в целом за 2025 год она будет выше 4%. По прогнозу Набиуллиной, текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, при условии, если оно будет устойчивым.
Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ РФ на заседании 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в 21% — в третий раз подряд. При этом Банк России всё ещё рассматривает возможность повышения ключевой ставки в случае, если реализуются инфляционные риски.
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