Набиуллина: Повышение ключевой ставки всё ещё «на столе»

Банк России всё ещё рассматривает возможность повышения ключевой ставки в случае, если реализуются инфляционные риски. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, регулятор с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года. А на последнем заседании в марте (тогда ЦБ оставил ставку на прежнем уровне) снижение даже не обсуждалось.