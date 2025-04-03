Набиуллина: Повышение ключевой ставки всё ещё «на столе»
Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru
Банк России всё ещё рассматривает возможность повышения ключевой ставки в случае, если реализуются инфляционные риски. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По её словам, регулятор с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года. А на последнем заседании в марте (тогда ЦБ оставил ставку на прежнем уровне) снижение даже не обсуждалось.
«Более того, на столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — сказала Набиуллина в Госдуме.
Напомним, ЦБ РФ на заседании 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в 21% — в третий раз подряд. Тогда Набиуллина отметила, что экономика страны движется по траектории «мягкой посадки».