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3 апреля, 08:08

Набиуллина: Повышение ключевой ставки всё ещё «на столе»

Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru

Банк России всё ещё рассматривает возможность повышения ключевой ставки в случае, если реализуются инфляционные риски. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, регулятор с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года. А на последнем заседании в марте (тогда ЦБ оставил ставку на прежнем уровне) снижение даже не обсуждалось.

«Более того, на столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — сказала Набиуллина в Госдуме.

В ЦБ РФ объяснили решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
В ЦБ РФ объяснили решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Напомним, ЦБ РФ на заседании 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в 21% — в третий раз подряд. Тогда Набиуллина отметила, что экономика страны движется по траектории «мягкой посадки».

Александра Вишнякова
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