В ЦБ РФ объяснили решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
Эксперт Суслов: Денежная политика ЦБ замедлила кредитование
Сохранение Центробанком РФ ключевой ставки на уровне 21% сказалось на динамике экономических показателей: благодаря этому решению удалось замедлить розничное и корпоративное кредитование, а также спрос на отдельные товары. Об этом рассказал глава экономического правления Северо-Западного Главного Управления Банка России Алексей Суслов.
Алексей Суслов о результатах денежно-экономической политики ЦБ РФ. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Как отметил эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», текущая политика уже оказывает заметное влияние на экономические процессы. Наблюдается замедление темпов как розничного, так и корпоративного кредитования, снижается спрос на товары длительного пользования, при этом сохраняется высокая склонность населения к сбережениям. По данным регулятора, устойчивая инфляция в январе-феврале 2025 года составила 10%, что значительно превышает целевой уровень.
Суслов подчеркнул, что экономическая ситуация остается неопределённой. Хотя вероятность дальнейшего повышения ставки снизилась, Банк России не исключает такой возможности, если текущие тенденции не позволят достичь целевого показателя инфляции к 2026 году. Среднесрочный прогноз предполагает, что ключевая ставка в 2025 году может находиться в диапазоне от 19 до 22%.
Экономические тенденции в Северо-Западном регионе, включая Санкт-Петербург, в целом соответствуют общероссийским. Несмотря на продолжающийся экономический рост, сохраняются ограничения со стороны предложения и дефицит кадров, хотя ситуация постепенно улучшается. Эти факторы, наряду с замедлением кредитования, создают предпосылки для постепенного снижения инфляционного давления. Банк России продолжит внимательно следить за экономической ситуацией и при необходимости корректировать свою политику.
Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ РФ на заседании 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в 21% — в третий раз подряд. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что наблюдаемое снижение ставок по депозитам является нормальным процессом, а экономика страны движется по траектории «мягкой посадки».
Life.ru