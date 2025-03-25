В ЦБ РФ объяснили решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Сохранение Центробанком РФ ключевой ставки на уровне 21% сказалось на динамике экономических показателей: благодаря этому решению удалось замедлить розничное и корпоративное кредитование, а также спрос на отдельные товары. Об этом рассказал глава экономического правления Северо-Западного Главного Управления Банка России Алексей Суслов.

Алексей Суслов о результатах денежно-экономической политики ЦБ РФ. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Как отметил эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», текущая политика уже оказывает заметное влияние на экономические процессы. Наблюдается замедление темпов как розничного, так и корпоративного кредитования, снижается спрос на товары длительного пользования, при этом сохраняется высокая склонность населения к сбережениям. По данным регулятора, устойчивая инфляция в январе-феврале 2025 года составила 10%, что значительно превышает целевой уровень.

Суслов подчеркнул, что экономическая ситуация остается неопределённой. Хотя вероятность дальнейшего повышения ставки снизилась, Банк России не исключает такой возможности, если текущие тенденции не позволят достичь целевого показателя инфляции к 2026 году. Среднесрочный прогноз предполагает, что ключевая ставка в 2025 году может находиться в диапазоне от 19 до 22%.