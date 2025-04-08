Набиуллина назвала плюсы повышения ключевой ставки

Если бы Центробанк не поднял ставку до 21%, инфляция ударила бы по кошелькам граждан и издержкам бизнеса куда яростнее, чем сейчас, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. По её словам, без этого шага рост цен пожирал бы зарплаты и пенсии россиян.

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — заявила она.

Набиуллина также указала на усилия правительства по поддержке экономики, добавив, что ЦБ работает с ним в плотной связке. Она выразила обеспокоенность тем, что уже четыре года инфляция в стране превышает целевой уровень, что напрямую бьёт по реальным доходам населения. При этом она пояснила, что в последние годы экономика пережила серьёзные потрясения: ковидный 2020-й и переломный 2022-й с его внешними вызовами и перестройкой хозяйства. В такие времена отклонения от цели допустимы, лишь бы инфляция не сорвалась с цепи и не ушла в двузначные цифры.