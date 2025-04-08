Набиуллина назвала плюсы повышения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ обеспокоен, что уже четыре года инфляция выше цели
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Если бы Центробанк не поднял ставку до 21%, инфляция ударила бы по кошелькам граждан и издержкам бизнеса куда яростнее, чем сейчас, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. По её словам, без этого шага рост цен пожирал бы зарплаты и пенсии россиян.
«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — заявила она.
Набиуллина также указала на усилия правительства по поддержке экономики, добавив, что ЦБ работает с ним в плотной связке. Она выразила обеспокоенность тем, что уже четыре года инфляция в стране превышает целевой уровень, что напрямую бьёт по реальным доходам населения. При этом она пояснила, что в последние годы экономика пережила серьёзные потрясения: ковидный 2020-й и переломный 2022-й с его внешними вызовами и перестройкой хозяйства. В такие времена отклонения от цели допустимы, лишь бы инфляция не сорвалась с цепи и не ушла в двузначные цифры.
Глава регулятора вспомнила, что с 2017 по 2019 годы инфляция держалась у отметки 4%, что позволило ипотеке расцвести без лишних бюджетных вливаний. Низкий рост цен, по её мнению, открывает дорогу дешёвым долгосрочным кредитам, которые служат топливом для экономики.
Ранее Набиуллина предупредила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции чревато негативными последствиями. Также она напомнила, что, чтобы уменьшить инфляционное давление на экономику, потребовалось увеличить ключевую ставку до 21%. Тем не менее отмечает эксперт, Центробанк готовится к умеренному снижению ключевой ставки.