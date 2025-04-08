Объявлены имена победителей 28 сезона премии «Серебряный Лучник»

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов 28 сезона Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Мероприятие стало значимым событием в жизни коммуникационной отрасли, объединив ведущих специалистов, представителей крупных компаний, агентств, государственных и общественных организаций.

С 2 по 3 апреля экспертный совет и жюри, в состав которых вошли авторитетные специалисты в своей области, рассматривали более 100 проектов, вошедших в шорт-лист. Всего было сформировано 18 номинаций, которые затрагивали различные направления: от корпоративных и цифровых коммуникаций до проектов в области ESG и социальных инициатив.

«Серебряный Лучник» из года в год остаётся пространством, где осмысляются ключевые изменения и формируется культура коммуникаций. Уже 28 лет мы видим, как вместе с отраслью развивается и растёт уровень участников — и это, пожалуй, главный показатель актуальности премии. Когда зарождался Лучник, речь шла не просто о наградах — мы хотели создать инструмент, который поможет отличать настоящее качество от случайного успеха», — отметил председатель Попечительского совета премии Игорь Писарский.

Победителями 28 сезона «Серебряного Лучника» стали: гран-при — проект «Урони игрушку» от TrendFox, What if Semin? и благотворительного фонда «Гордей». Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» получил статуэтку в номинации «Событийные коммуникации». Проект Москино и Prophet «От идеи до премьеры» стал лучшим в номинации «Коммуникации в сфере креативных индустрий».

Также награды были вручены: «Брусника. Говорит и показывает» — телеграм-каналу в сфере строительства; фестиваль «Наш Пушкин.225» от АГТ в номинации «Культурно-просветительские проекты»; проекту «СИНЕРГИЯ КУЛЬТУР» от «Нижнекамскнефтехим» и «СИБУР» в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации»; «Зеленые товары» от «Лемана ПРО» в сфере экологии; инклюзивный проекту «Незримое кино» в сфере социальных проектов; розыгрышу «Новогоднего миллиарда» от «Столото» в номинации «Маркетинговые коммуникации»; продвижению храма Феодора Ушакова в Москве в номинации «Продвижение государственных программ».