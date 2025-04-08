Готовили к жизни в СССР: Психотерапевт объяснил, почему многие молодые россияне обижены на матерей

В последние годы в России наблюдается заметный рост числа людей, обращающихся к психологам с обидами на своих матерей. Как отмечает психотерапевт Сергей Лунюшин, около 80% россиян в возрасте 25-40 лет испытывают подобные чувства, что связано с кардинальными изменениями в обществе за последние десятилетия.

Советская система воспитания, основанная на авторитарных методах, физических наказаниях и постоянном сравнении с другими детьми, сегодня воспринимается иначе. Родители, воспитывавшие своих детей в 70-80-е годы, действовали в рамках принятых тогда норм, не предполагая, каким будет будущее.

«Они готовили нас к жизни в СССР, не зная, что страна изменится», — поясняет психолог в разговоре с RuNews24.ru.

Интересно, что поколение 60-летних и старше редко испытывает обиды на своих родителей, принимая методы их воспитания как данность. В то время как их дети — современные 30-40-летние — получили доступ к новой информации о психологии и начали пересматривать свой детский опыт. По данным специалиста, если среди 40-50-летних на родителей обижается примерно половина, то в группе 25-40-летних этот показатель достигает 80%.

Примечательно, что некоторые представители старшего поколения, знакомясь с современной литературой по психологии, начинают осознавать, что воспитание могло быть более мягким. Однако, как подчеркивает Лунюшин, важно понимать: родители прошлого действовали в рамках своих знаний и социальных норм своего времени. Этот массовый психологический феномен отражает глубокую трансформацию российского общества — переход от традиционных моделей воспитания к более осознанным, но и более требовательным к прошлому.