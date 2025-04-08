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Регион
8 апреля, 12:20

«Великий день гнева»: Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны

Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность текущей международной ситуацией, назвав её опасной и подчеркнув отсутствие прогресса в области ядерного разоружения. Свою позицию он проиллюстрировал цитатой из Апокалипсиса в социальной сети X.

«Ибо пришёл великий день гнева его, и кто может устоять?» — говорится в публикации Медведева.

Эта фраза завершает отрывок из Библии, где ангел снимает семь печатей, высвобождая божественный гнев.

Ранее Медведев исключил ядерное разоружение в ближайшие десятилетия. Команда нынешнего президента США, как заметил он, хотя бы на словах признаёт эту опасность. Европейские же лидеры, по его мнению, слепо игнорируют реальность, похваляясь своим скромным стратегическим арсеналом.

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Наталья Демьянова
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