«Великий день гнева»: Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны
Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность текущей международной ситуацией, назвав её опасной и подчеркнув отсутствие прогресса в области ядерного разоружения. Свою позицию он проиллюстрировал цитатой из Апокалипсиса в социальной сети X.
«Ибо пришёл великий день гнева его, и кто может устоять?» — говорится в публикации Медведева.
Эта фраза завершает отрывок из Библии, где ангел снимает семь печатей, высвобождая божественный гнев.
Ранее Медведев исключил ядерное разоружение в ближайшие десятилетия. Команда нынешнего президента США, как заметил он, хотя бы на словах признаёт эту опасность. Европейские же лидеры, по его мнению, слепо игнорируют реальность, похваляясь своим скромным стратегическим арсеналом.