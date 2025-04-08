«Великий день гнева»: Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность текущей международной ситуацией, назвав её опасной и подчеркнув отсутствие прогресса в области ядерного разоружения. Свою позицию он проиллюстрировал цитатой из Апокалипсиса в социальной сети X.

«Ибо пришёл великий день гнева его, и кто может устоять?» — говорится в публикации Медведева.

Эта фраза завершает отрывок из Библии, где ангел снимает семь печатей, высвобождая божественный гнев.