«Удастся договориться»: В Раде предсказали срок начала перемирия на Украине

Перемирие Украины и России может наступить уже в мае, однако нет никакой гарантии, что Киев на него согласится. Такое мнение выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае всё-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня», — указал нардеп в эфире украинского телеканала.

Костенко добавил, что план перемирия может быть реализован весной, однако Киев может на него и не согласиться. Для властей Украины данный план может не означать окончание конфликта, пояснил нардеп.