«Удастся договориться»: В Раде предсказали срок начала перемирия на Украине
Нардеп Костенко заявил, что перемирие на Украине возможно уже в мае
Верховная рада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mazur Travel
Перемирие Украины и России может наступить уже в мае, однако нет никакой гарантии, что Киев на него согласится. Такое мнение выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
«Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае всё-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня», — указал нардеп в эфире украинского телеканала.
Костенко добавил, что план перемирия может быть реализован весной, однако Киев может на него и не согласиться. Для властей Украины данный план может не означать окончание конфликта, пояснил нардеп.
А ранее Life.ru писал, что СВО на Украине завершится весной, именно тогда начнётся «основная война». Депутат Александр Бородай пояснил, что после окончания СВО начнут вырисовываться контуры всего того, что произойдёт. По его словам, мир находится в состоянии передела.