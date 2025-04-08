Модель из Ставрополья Попов накурился в Таиланде и избил местного в аэропорту

Модель из Ставрополья Радомир Попов накурился в Таиланде и избил местного жителя в аэропорту. Блогера задержали, сообщает Mash.

Радомира Попова задержали. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, задержанному 20 лет. Радомир стал популярным в модной индустрии три года назад. Модель снимается в азитской рекламе автомобилей и записывает видео для соцсетей. Недавно он получил крупный гонорар и поехал в Таиланд. Перед вылетом домой Попов, находясь под запрещёнными веществами, начал петь и танцевать в аэропорту, а после и вовсе ударил прохожего.

Задержанный находится в участке уже четвёртые сутки. Из камеры модель записывает видео и выкладывает их в своих социальных сетях. Сейчас родные собирают деньги, чтобы заплатить налог и оплатить Попову лечение в психиатрической больнице.