Модель из Ставрополья Попов накурился в Таиланде и избил местного в аэропорту
Mash: Модель Радомира Попова задержали в Таиланде за избиение местного жителя
Радомир Попов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / radomirpopov
Модель из Ставрополья Радомир Попов накурился в Таиланде и избил местного жителя в аэропорту. Блогера задержали, сообщает Mash.
Радомира Попова задержали. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, задержанному 20 лет. Радомир стал популярным в модной индустрии три года назад. Модель снимается в азитской рекламе автомобилей и записывает видео для соцсетей. Недавно он получил крупный гонорар и поехал в Таиланд. Перед вылетом домой Попов, находясь под запрещёнными веществами, начал петь и танцевать в аэропорту, а после и вовсе ударил прохожего.
Задержанный находится в участке уже четвёртые сутки. Из камеры модель записывает видео и выкладывает их в своих социальных сетях. Сейчас родные собирают деньги, чтобы заплатить налог и оплатить Попову лечение в психиатрической больнице.
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