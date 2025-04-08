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8 апреля, 13:04

Модель из Ставрополья Попов накурился в Таиланде и избил местного в аэропорту

Mash: Модель Радомира Попова задержали в Таиланде за избиение местного жителя

Радомир Попов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / radomirpopov

Радомир Попов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / radomirpopov

Модель из Ставрополья Радомир Попов накурился в Таиланде и избил местного жителя в аэропорту. Блогера задержали, сообщает Mash.

Радомира Попова задержали. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, задержанному 20 лет. Радомир стал популярным в модной индустрии три года назад. Модель снимается в азитской рекламе автомобилей и записывает видео для соцсетей. Недавно он получил крупный гонорар и поехал в Таиланд. Перед вылетом домой Попов, находясь под запрещёнными веществами, начал петь и танцевать в аэропорту, а после и вовсе ударил прохожего.

Задержанный находится в участке уже четвёртые сутки. Из камеры модель записывает видео и выкладывает их в своих социальных сетях. Сейчас родные собирают деньги, чтобы заплатить налог и оплатить Попову лечение в психиатрической больнице.

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Ранее пьяная «Мисс Европа» погибла под колёсами авто, убегая от полиции в Турции. 27-летняя модель Гюлер Эрдоган села пьяной за руль, а когда её остановили правоохранители, бросилась бежать и погибла под колёсами машин. Эрдоган скончалась на месте. По словам знакомых, красавица приехала в родную Турцию, чтобы отметить с семьёй Курбан-байрам.

Алена Пенчугина
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