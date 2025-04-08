Гастроэнтеролог рассказала, как проблемы с кишечником меняют внешность

Состояние кишечника напрямую влияет на внешний вид кожи и волос, рассказала гастроэнтеролог София Кардашова. По ее словам, кожа служит своеобразным зеркалом, отражающим внутреннее здоровье организма, а нарушения в работе желудочно-кишечного тракта часто проявляются через различные дерматологические проблемы.

Кишечник площадью около двух квадратных метров выполняет множество жизненно важных функций, включая терморегуляцию и обменные процессы. Особое значение имеет баланс микрофлоры, где полезные бактерии взаимодействуют с условно-патогенными. Когда это равновесие нарушается, страдает не только пищеварение, но и внешний вид, объяснила эксперт.

Для поддержания здоровой микрофлоры врач рекомендует обратить внимание на питание. В рационе должны преобладать продукты, богатые клетчаткой — овощи, фрукты, бобовые и орехи. Особую пользу приносят полифенолы, содержащиеся в оливковом масле холодного отжима, луке и чесноке, а также пребиотики из цикория и листовых овощей.

Медицинские исследования подтверждают связь между кожными заболеваниями и проблемами кишечника. Например, у пациентов с розацеа в десять раз чаще встречается избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике. Такие заболевания, как пиодермия и эритема, могут указывать на воспалительные процессы в ЖКТ, включая болезнь Крона и язвенный колит.

«Чтобы сохранить красивую и здоровую кожу, важно не только соблюдать правильный уход, но и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Сбалансированное питание, богатое клетчаткой и полезными веществами, поможет не только улучшить пищеварение, но и поддержит вашу внешность на высоте», – резюмировала Кардашова в беседе с РИА «ФедералПресс».