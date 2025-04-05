Полна клетчатки и минералов: Врач рассказала Life.ru, от каких заболеваний лечит тыква

Обычная тыква представляет собой настоящую природную аптеку, способную предотвращать и помогать в лечении целого спектра заболеваний. Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru отметила, что состав этого солнечного овоща включает витамины А и С, калий, магний, антиоксиданты и различные виды клетчатки, что делает его незаменимым продуктом для поддержания здоровья.

Особую ценность тыква представляет для людей старшего поколения — высокое содержание витамина А эффективно защищает зрение, предотвращая развитие катаракты и возрастных изменений сетчатки. Но этим её польза не ограничивается: антиоксиданты в мякоти тыквы работают как натуральный иммуностимулятор, снижая восприимчивость к сезонным инфекциям, одновременно улучшая состояние кожи и способствуя её естественному омоложению.

Тыква содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, что способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и способствует выведению токсинов из организма. Более того, тыквенное пюре часто рекомендуется для детского питания, так как оно легко усваивается и не вызывает аллергий. Марият Мухина Врач-инфекционист

Сердечно-сосудистая система также получает мощную поддержку от этого продукта. Комбинация калия и магния в тыкве помогает регулировать артериальное давление, поддерживает здоровый сердечный ритм и служит профилактикой атеросклероза. Для людей с диабетом тыква ценна своим низким гликемическим индексом — она предотвращает резкие скачки сахара в крови и даже улучшает чувствительность к инсулину.

Отдельного внимания заслуживают тыквенные семечки, которые обладают выраженным противопаразитарным действием и благотворно влияют на мочеполовую систему. А для тех, кто следит за весом, тыква становится верным союзником — её низкая калорийность в сочетании с высоким содержанием клетчатки обеспечивает длительное чувство сытости, помогая естественным образом снижать калорийность рациона.

«Включение её в рацион является диетологическим лечением ожирения и избыточного веса», — заключила Мухина.