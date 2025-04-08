Трагедия попала на видео: Женщину с ребёнком сдуло с «танцующего» моста в Забайкалье
Женщину с ребёнком сдуло с подвесного моста в Забайкальском крае
В Забайкальском крае женщину с ребёнком сдуло с подвесного моста между посёлком Приисковый и селом Михайловка. Жуткий ветер раскачал мост, из-за чего люди не удержались и упали в воду, сообщает Mash.
Мост качается из-за ветра. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, женщина погибла, ребёнок выжил — это была заслуга очевидцев. В настоящее время мальчик находится в больнице под наблюдением врачей в среднем состоянии тяжести. Как сообщает региональный минздрав, женщина умерла в машине скорой помощи.
СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи установят организацию и лиц, в обязанности которых входит обслуживание моста и контроль за безопасностью граждан.
Уточняется, что в конце лета 2024 года на главу Приискового Юлию Фёдорову завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Вскоре после завершения работ объект повредился из-за ветра, на его ремонт нужно было выделить около 30 миллионов рублей. Местные жители даже называли мост «танцующим».
А ранее Life.ru писал, что рухнувшее дерево проломило голову мужчине в Новокузнецке. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в сознании.
Freepik / wirestock