Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в течение года
Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в течение года. Обложка © VK / Минобороны
Госдума утвердила закон, позволяющий исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года с момента его принятия, если оно не было реализовано в установленный период. Инициатором выступил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов с группой депутатов.
Закон закрепляет: если решение о призыве на срочную службу не выполнено в назначенную кампанию, его можно реализовать в течение года в последующие призывные периоды. Условие — отсутствие причин для пересмотра, указанных в статье 28 закона «О воинской обязанности».
Дополнительно разрешено формировать единую призывную комиссию для городов федерального статуса или нескольких муниципалитетов — от районов до округов.
Кроме того, данный закон освобождает от службы в армии добровольцев, а также бойцов, проходивших ранее службу в ДНР и ЛНР. Согласно документу, от призыва в армию освобождаются бойцы, которые не менее шести месяцев служили в добровольческих формованиях. Те, кто пребывает в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.