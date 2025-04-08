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8 апреля, 13:25

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в течение года

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в течение года. Обложка © VK / Минобороны

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в течение года. Обложка © VK / Минобороны

Госдума утвердила закон, позволяющий исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года с момента его принятия, если оно не было реализовано в установленный период. Инициатором выступил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов с группой депутатов.

Закон закрепляет: если решение о призыве на срочную службу не выполнено в назначенную кампанию, его можно реализовать в течение года в последующие призывные периоды. Условие — отсутствие причин для пересмотра, указанных в статье 28 закона «О воинской обязанности».

Дополнительно разрешено формировать единую призывную комиссию для городов федерального статуса или нескольких муниципалитетов — от районов до округов.

Кроме того, данный закон освобождает от службы в армии добровольцев, а также бойцов, проходивших ранее службу в ДНР и ЛНР. Согласно документу, от призыва в армию освобождаются бойцы, которые не менее шести месяцев служили в добровольческих формованиях. Те, кто пребывает в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.

Ополченцев Донбасса освободят от призыва на срочную службу по приказу Путина
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Оксана Попова
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