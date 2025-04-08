Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в течение года

Госдума утвердила закон, позволяющий исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года с момента его принятия, если оно не было реализовано в установленный период. Инициатором выступил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов с группой депутатов.

Закон закрепляет: если решение о призыве на срочную службу не выполнено в назначенную кампанию, его можно реализовать в течение года в последующие призывные периоды. Условие — отсутствие причин для пересмотра, указанных в статье 28 закона «О воинской обязанности».

Дополнительно разрешено формировать единую призывную комиссию для городов федерального статуса или нескольких муниципалитетов — от районов до округов.