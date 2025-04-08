Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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8 апреля, 13:42

Американцы покидают ключевой хаб поддержки Украины в Польше

Военные США покидают главный хаб помощи Украине в польском Жешуве

Американцы покидают ключевой хаб поддержки Украины в Польше. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Американцы покидают ключевой хаб поддержки Украины в Польше. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

США передислоцируют военную технику и солдат из логистического узла в Жешуве, который является ключевым пунктом для доставки помощи ВСУ. Об этом сообщило Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Речь идёт об аэропорте Ясенка на востоке страны.

При этом хаб не прекратит работу: его управление перейдёт к Польше и партнёрам по НАТО, которые продолжат координировать помощь Украине при минимальном присутствии американцев. Командование американской армии в Европе и Африке уточнило, что США лишь переместят силы и оборудование в другие точки Польши, не покидая её территорию полностью.

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что вывод американцев из Ясенки согласован с НАТО. Напомним, США начали использовать этот хаб с первых дней конфликта на Украине: в 2022 году его посещали Энтони Блинкен для встречи с Дмитрием Кулебой, а также Джо Байден — дважды.

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Ранее Life.ru сообщал, что будущее военного хаба в польском Жешуве стало неясным из-за позиции президента США Дональда Трампа по вопросам, касающимся Украины. По данным анонимного американского чиновника, некоторые логистические подразделения США уже покинули этот город.

Оксана Попова
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