Американцы покидают ключевой хаб поддержки Украины в Польше

США передислоцируют военную технику и солдат из логистического узла в Жешуве, который является ключевым пунктом для доставки помощи ВСУ. Об этом сообщило Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Речь идёт об аэропорте Ясенка на востоке страны.

При этом хаб не прекратит работу: его управление перейдёт к Польше и партнёрам по НАТО, которые продолжат координировать помощь Украине при минимальном присутствии американцев. Командование американской армии в Европе и Африке уточнило, что США лишь переместят силы и оборудование в другие точки Польши, не покидая её территорию полностью.

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что вывод американцев из Ясенки согласован с НАТО. Напомним, США начали использовать этот хаб с первых дней конфликта на Украине: в 2022 году его посещали Энтони Блинкен для встречи с Дмитрием Кулебой, а также Джо Байден — дважды.