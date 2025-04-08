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Регион
8 апреля, 13:57

Мишустин потребовал сохранить преимущество России в виде низкой цены на электричество

Мишустин: Цена киловатт-часа в РФ является одной из самых низких в мире

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Во вторник, 8 апреля, под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоялось стратегическое совещание, посвящённое перспективам развития российской электроэнергетики. Ключевой темой обсуждения стало обеспечение надёжного и доступного энергоснабжения для внутреннего рынка, регионов и предприятий в долгосрочной перспективе.

Правительство уже предприняло ряд шагов в этом направлении, включая утверждение генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и энергетической стратегии, а также обеспечение технологической независимости в сфере сетевого хозяйства. Мишустин отметил растущий спрос на электроэнергию, особенно в восточных и южных регионах, и подчеркнул изменения в структуре потребления.

«Сегодня предстоит детально определить подходы к повышению устойчивости энергосистемы, чтобы можно было удовлетворить спрос на электроэнергию со стороны как организаций, так и домохозяйств на многие годы вперед. Сейчас цена киловатт-часа в России – одна из самых низких в мире. Наша задача – сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса», — подчеркнул премьер в ходе совещания.

Тем временем в Госдуме ищут способы приструнить недобросовестные управляющие компании. Так, депутаты от ЛДПР предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на бездействие и халатность УК.

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Наталья Демьянова
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