В 2025 году ВС России получат значительно больше наземных робототехнических комплексов, чем в 2024-м. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, в прошлом году российские предприятия оборонной промышленности и волонтёры передали в войска несколько сотен таких роботов.

Белоусов заявил о наращивании поставок наземных роботов в ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», — сказал Белоусов, выступая на научно-технической конференции по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения СВО.

По словам главы Минобороны, во всех группировках войск налажено производство робототехники. Он также подчеркнул, что разработанные военными роботы демонстрируют наивысшую эффективность.