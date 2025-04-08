Белоусов заявил о наращивании поставок наземных роботов в ВС РФ
Белоусов: В 2025 году ВС РФ получат значительно больше наземных роботов
В 2025 году ВС России получат значительно больше наземных робототехнических комплексов, чем в 2024-м. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, в прошлом году российские предприятия оборонной промышленности и волонтёры передали в войска несколько сотен таких роботов.
Белоусов заявил о наращивании поставок наземных роботов в ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
«В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», — сказал Белоусов, выступая на научно-технической конференции по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения СВО.
По словам главы Минобороны, во всех группировках войск налажено производство робототехники. Он также подчеркнул, что разработанные военными роботы демонстрируют наивысшую эффективность.
Ранее Life.ru писал, что российские бойцы пользуются инженерными новинками, чтобы эффективнее противостоять украинским беспилотникам. В этих целях были разработаны переносные карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Telegram / Минобороны России