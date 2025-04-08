«Кладут батальонами»: Украинский военком отказался отправлять сына в ВСУ из-за «мясных бригад»
Ровенский военком заявил, что не отпустит сына на фронт из-за «мясных бригад»
Молодые военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS
Начальник отдела ТЦК (аналог военкома на Украине) в Ровенской области Юрий Ковалюк не пустит своего сына на службу в ВСУ. Об этом он сообщил в интервью изданию «Четвёртая власть», отметив, что украинских бойцов «бездумно кладут батальонами».
«Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они кладут батальоны. Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс», — пояснил военком.
Ковалюк дополнил, что сам успел поучаствовать в боевых действиях в Артёмовске (Бахмут), где получил ранение. А украинские войска, в целом, понесли огромные потери в указанном городе, пояснил он. Там же без вести пропал зять военкома. А его дочь тоже служила в ВСУ, но потом перевелась в ТЦК.
«А сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это всё уже, хватит. Сыну 22 года», — пояснил Ковалюк.
Он дополнил, что отговаривает молодых людей от службы в украинских войсках по контракту «18-24». По словам сотрудника ТЦК, он предупреждает кандидатов, что им придётся воевать в составах «мясных бригад», где «живучесть личного состава очень низкая».
А ранее Life.ru писал, что подростков на Украине массово увозят за границу, спасая от озверевших военкомов. В Верховной Раде объяснили, что после совершеннолетия парням будет крайне сложно уехать из-за военного положения.