Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 14:38

В Сети завирусилось видео о дружбе кота и катающего его на спине пса-алабая

Пёс Айыу и кот Барсик. Обложка © Telegram / SHOT

Пёс Айыу и кот Барсик. Обложка © Telegram / SHOT

В Сети завирусилось видео с алабаем Айыу и котом Барсиком. Животные настолько дружны, что вот уже 9 лет вместе едят и спят. Пёс также «подрабатывает» водителем такси для усатого. Видео с неразлучной парочкой опубликовал SHOT.

Пёс Айыу и кот Барсик. Видео © Telegram / SHOT

Животные живут в Кабардино-Балкарии на ферме. Их хозяин Иса поделился, что сначала у него появился алабай, а затем и котёнок. В итоге Айыу и Барсик с самого детства привязались друг к другу. Хитрая парочка любит эффектно появиться перед туристами, чтобы получить вкусняшки.

В Петербурге под мостом среди пакетов нашли оголодавшего обезвоженного тюленёнка
В Петербурге под мостом среди пакетов нашли оголодавшего обезвоженного тюленёнка

Ранее российский военный Север спас котёнка от украинских дронов и обрёл верного друга. Рискуя жизнью, боец бросился на помощь хвостатому и вытащил его из-под огня украинских беспилотников. Пушистика назвали Гадей, и он стал талисманом военнослужащего.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar