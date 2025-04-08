В Сети завирусилось видео о дружбе кота и катающего его на спине пса-алабая
Пёс Айыу и кот Барсик. Обложка © Telegram / SHOT
В Сети завирусилось видео с алабаем Айыу и котом Барсиком. Животные настолько дружны, что вот уже 9 лет вместе едят и спят. Пёс также «подрабатывает» водителем такси для усатого. Видео с неразлучной парочкой опубликовал SHOT.
Пёс Айыу и кот Барсик. Видео © Telegram / SHOT
Животные живут в Кабардино-Балкарии на ферме. Их хозяин Иса поделился, что сначала у него появился алабай, а затем и котёнок. В итоге Айыу и Барсик с самого детства привязались друг к другу. Хитрая парочка любит эффектно появиться перед туристами, чтобы получить вкусняшки.
Ранее российский военный Север спас котёнка от украинских дронов и обрёл верного друга. Рискуя жизнью, боец бросился на помощь хвостатому и вытащил его из-под огня украинских беспилотников. Пушистика назвали Гадей, и он стал талисманом военнослужащего.