Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 14:16

Работа западных нейросетей противоречит Конституции РФ, заявил Фадеев

Фадеев: Работа нейросетей противоречит статье Конституции РФ о свободе мысли

Западные нейросети, формирующие тексты с уклоном в западную идеологию и подвергающие информацию цензуре, могут нарушать статью 29 Конституции РФ, гарантирующую свободу мысли и слова. Такое заявление сделал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции РФ, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?» — сказал он на круглом столе, посвящённом угрозам ИИ для образования и социальной сферы.

Глава СПЧ подчеркнул, что нейросети не генерируют оригинальный контент, а скорее перерабатывают и комбинируют существующую в Интернете информацию. Фадеев считает, что для изменения взглядов молодого поколения необходимо укреплять систему образования и учить россиян мыслить критически.

Ранее стала известна самая популярная у россиян нейросеть. В январе 2025 года лидером среди востребованных у россиян нейросетей стал новый китайский сервис DeepSeek. Число его пользователей в 1,8 раза превысило показатели «Шедеврума», который возглавлял рейтинг ранее.

ИИ против музыкантов: Руководитель студии звукозаписи рассказал, заменят ли творцов нейросети
ИИ против музыкантов: Руководитель студии звукозаписи рассказал, заменят ли творцов нейросети
Обложка ©

Kandinsky / Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • спч
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar