Работа западных нейросетей противоречит Конституции РФ, заявил Фадеев

Западные нейросети, формирующие тексты с уклоном в западную идеологию и подвергающие информацию цензуре, могут нарушать статью 29 Конституции РФ, гарантирующую свободу мысли и слова. Такое заявление сделал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции РФ, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?» — сказал он на круглом столе, посвящённом угрозам ИИ для образования и социальной сферы.

Глава СПЧ подчеркнул, что нейросети не генерируют оригинальный контент, а скорее перерабатывают и комбинируют существующую в Интернете информацию. Фадеев считает, что для изменения взглядов молодого поколения необходимо укреплять систему образования и учить россиян мыслить критически.