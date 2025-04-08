Москва теряет миллионеров: Число состоятельных жителей столицы снизилось на четверть
За 10 лет число живущих в Москве долларовых миллионеров уменьшилось на четверть
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ТАСС, ссылаясь на рейтинг Henley & Partners, сообщает о сокращении числа долларовых миллионеров в Москве на 25% в период с 2014 по 2024 год. К 2024 году их насчитывалось 30 тысяч, что на 300 человек меньше, чем годом ранее.
Количество долларовых миллиардеров осталось неизменным (23). А вот число мультимиллионеров в Москве (с состоянием от 100 миллионов долларов) снизилось. В прошлом году их было 207, а в этом году — 178.
Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-5 стран по количеству новых миллиардеров, появившихся в списке Forbes. За последний год ряды российских богачей пополнились 15 новыми именами. Лидерами по этому показателю стали США, Германия и Китай.