Москва теряет миллионеров: Число состоятельных жителей столицы снизилось на четверть

ТАСС, ссылаясь на рейтинг Henley & Partners, сообщает о сокращении числа долларовых миллионеров в Москве на 25% в период с 2014 по 2024 год. К 2024 году их насчитывалось 30 тысяч, что на 300 человек меньше, чем годом ранее.

Количество долларовых миллиардеров осталось неизменным (23). А вот число мультимиллионеров в Москве (с состоянием от 100 миллионов долларов) снизилось. В прошлом году их было 207, а в этом году — 178.

