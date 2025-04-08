«Прорываются на джихад-мобилях»: Раскрыта новая тактика ВСУ в белгородском приграничье

Бойцы ВСУ используют новую тактику в Белгородской области, представляющую собой постепенный ввод в бой подразделений различной степени боевой подготовки. Об этом сообщил военкор Александр Сладков, ссылаясь на военного эксперта Геннадия Алехина.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ при попытке прорыва сначала подгоняют инженерную технику к границе и оборонительным сооружениям, после чего используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Затем в бой вступает моторизированная пехота, которая передвигается на квадроциклах и джихад-мобилях. По словам эксперта, подобную технику использовали чеченские боевики.

«Наши их [бойцов ВСУ] уничтожают, и тогда они мелкими группами с разных направлений пытаются просочиться, используя рельеф местности, и закрепиться. В самом начале идут насильно мобилизованные. Только потом в бой вступает ССО [силы специальных операций]», — подчеркнул Алехин.

Несмотря на данную тактику, ВСУ, по словам военного эксперта, не могут закрепиться в приграничных населённых пунктах Белгородской области.