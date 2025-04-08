Москвичей предупредили о повторении снегопадов в мае и июне

По данным Гидрометцентра России, после потепления в столице возможны новые осадки, которые могут наблюдаться даже в мае и июне. Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета, отметил, что подобные погодные условия — обычное явление для Москвы, поскольку город не находится в южной части страны. Таким образом, снегопады в мае и июне вполне вероятны. Его мнение приводи радиостанция «Говорит Москва».

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» рекомендует водителям использовать зимние шины или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Синоптики также предупреждают о возможной гололедице из-за ухудшения погодных условий. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными за рулем и не отвлекаться на телефон