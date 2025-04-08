Появилось видео ликвидации «латиноса» из ВСУ сквозь балкон

В Сети появилось видео столкновения российских военнослужащих с колумбийскими наемниками в ходе операции по освобождению Красногоровки в Донецкой народной республике. Кадры ликвидации неприятеля были опубликованы военным корреспондентом Андреем Филатовым.

На записи видно, как российские силы окружили «латиносов» из ВСУ в пятиэтажном здании. Один из наемников попытался сбежать через балкон на втором этаже, но был замечен российскими солдатами с помощью дрона.

Операторы быстро передали информацию штурмовикам: «Он на втором этаже, на балконе! С торца! Прямо под тобой. Выходи, кто на третьем этаже, и стреляй вниз».

Один из российских бойцов произвел выстрелы сквозь пол балкона и ликвидировал наёмника.