Появилось видео ликвидации «латиноса» из ВСУ сквозь балкон
Военкор Филатов показал видео ликвидации колумбийского наёмника ВСУ через балкон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN
В Сети появилось видео столкновения российских военнослужащих с колумбийскими наемниками в ходе операции по освобождению Красногоровки в Донецкой народной республике. Кадры ликвидации неприятеля были опубликованы военным корреспондентом Андреем Филатовым.
На записи видно, как российские силы окружили «латиносов» из ВСУ в пятиэтажном здании. Один из наемников попытался сбежать через балкон на втором этаже, но был замечен российскими солдатами с помощью дрона.
Операторы быстро передали информацию штурмовикам: «Он на втором этаже, на балконе! С торца! Прямо под тобой. Выходи, кто на третьем этаже, и стреляй вниз».
Один из российских бойцов произвел выстрелы сквозь пол балкона и ликвидировал наёмника.
О том, что ВСУ перебросили отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое на границе Курской и Сумской областей, сообщалось ранее. Также сами украинские СМИ писали о подтверждении факта присутствия колумбийцев в составе штурмовой роты в Курской области.