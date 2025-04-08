Власти Курской области опровергли очередной фейк украинского ЦИПсО

Правительство Курской области опровергло информацию о прекращении выплат компенсаций за аренду жилья для жителей приграничных районов. Власти заявили, что эти сообщения ложные и не соответствуют действительности.

«Спецслужбы Украины сделали новый вброс в информационное пространство Курской области. Распространяется поддельный документ о якобы прекращении компенсационных выплат за аренду жилья жителям приграничья с 1 мая 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Фейковое распоряжение от имени Хинштейна. Фото © Telegram / Правительство Курской области

Пресс-служба сообщила, что распоряжение врио губернатора Александра Хинштейна, номер которого фигурирует в распространяемой ложной информации, на самом деле относится к функционированию портала госуслуг.