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Регион
8 апреля, 15:05

Власти Курской области опровергли очередной фейк украинского ЦИПсО

Власти Курской области предупредили о фейке ЦИПсО с прекращением выплат

Правительство Курской области опровергло информацию о прекращении выплат компенсаций за аренду жилья для жителей приграничных районов. Власти заявили, что эти сообщения ложные и не соответствуют действительности.

«Спецслужбы Украины сделали новый вброс в информационное пространство Курской области. Распространяется поддельный документ о якобы прекращении компенсационных выплат за аренду жилья жителям приграничья с 1 мая 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Фейковое распоряжение от имени Хинштейна. Фото © Telegram / Правительство Курской области

Фейковое распоряжение от имени Хинштейна. Фото © Telegram / Правительство Курской области

Пресс-служба сообщила, что распоряжение врио губернатора Александра Хинштейна, номер которого фигурирует в распространяемой ложной информации, на самом деле относится к функционированию портала госуслуг.

На днях сообщалось, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральского совещания с Правительством. В частности, он поручил кабмину организовать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области.

Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из Гуево, спасшую родителей при ударе ВСУ
Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из Гуево, спасшую родителей при ударе ВСУ
Обложка ©

Telegram / Правительство Курской области

Наталья Демьянова
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