Власти Турции передумали запрещать экспорт лимонов
Министр торговли Турции Болат сообщил об отмене запрета на экспорт лимонов
Лимоны. Обложка © Life.ru
Власти Турции после встречи с экспортёрами и фермерами решили не вводить запрет на экспорт лимонов. Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат.
Турецкий министр провёл встречу с депутатами, фермерами из восьми районов страны, экспортёрами и представителями торговых и сельскохозяйственных палат. На мероприятие обсуждались требования и ожидания фермеров, а ещё дорожная карта с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения.
«На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены. В этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят», — написал Болат в соцсети X.
Власти Турции продолжат следить за ценами на этот продукт на внутреннем рынке и защищать интересы потребителей, фермеров и экспортёров, отметил чиновник.
Напомним, накануне стало известно, что Турция собралась приостановить экспорт лимонов. Власти решили временно заморозить экспорт из-за резкого похолодания в южных регионах страны. К слову, РФ стабильно держится в лидерах по закупкам этого вида цитрусовых.