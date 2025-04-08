Власти Турции передумали запрещать экспорт лимонов

Власти Турции после встречи с экспортёрами и фермерами решили не вводить запрет на экспорт лимонов. Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат.

Турецкий министр провёл встречу с депутатами, фермерами из восьми районов страны, экспортёрами и представителями торговых и сельскохозяйственных палат. На мероприятие обсуждались требования и ожидания фермеров, а ещё дорожная карта с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения.

«На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены. В этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят», — написал Болат в соцсети X.

Власти Турции продолжат следить за ценами на этот продукт на внутреннем рынке и защищать интересы потребителей, фермеров и экспортёров, отметил чиновник.