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8 апреля, 15:37

Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане выросло до 27

Ночной клуб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Ночной клуб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Число жертв при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Доминиканской республике возросло с 18 до 27 человек. Об этом пишет местная газета Diario Libre со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям столицы Хуана Мануэля Мендеса.

Мендес также уточнил данные о пострадавших. По его словам, ранения получили более 130 человек. Их госпитализировали.

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Напомним, что крыша рухнула и насмерть придавила людей в ночном клубе в столице Санто-Доминго. Трагедия попала на видео. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 18 человек и более 120 пострадали. Среди жертв — губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз.

Алена Пенчугина
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