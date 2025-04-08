Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане выросло до 27
Ночной клуб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Число жертв при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Доминиканской республике возросло с 18 до 27 человек. Об этом пишет местная газета Diario Libre со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям столицы Хуана Мануэля Мендеса.
Мендес также уточнил данные о пострадавших. По его словам, ранения получили более 130 человек. Их госпитализировали.
Напомним, что крыша рухнула и насмерть придавила людей в ночном клубе в столице Санто-Доминго. Трагедия попала на видео. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 18 человек и более 120 пострадали. Среди жертв — губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз.