Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане выросло до 27

Число жертв при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Доминиканской республике возросло с 18 до 27 человек. Об этом пишет местная газета Diario Libre со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям столицы Хуана Мануэля Мендеса.

Мендес также уточнил данные о пострадавших. По его словам, ранения получили более 130 человек. Их госпитализировали.