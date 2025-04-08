В коллекторе на юго-западе Москвы найдены человеческие останки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / terekhov igor
В Южном Бутове, на юго-западе Москвы, были обнаружены человеческие останки. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Главного Следственного управления Следственного комитета России по Москве.
По информации, размещенной в Telegram-канале ведомства, на жуткую находку случайно наткнулись в коллекторе, расположенном в этом районе.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Также, как сообщается, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.
А ранее жители из садоводческого товарищества «Ягодка» в Свердловской области нашли голову женщины со следами укусов крупного животного. Они предполагают, что всему виной медведь, так как в окрестностях ранее были замечены следы этих животных.