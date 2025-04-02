Россиянин расчленил сожительницу и три месяца хранил её останки дома
СК: В Брянске задержан мужчина, обвиняемый в убийстве и расчленении сожительницы
Обвиняемый из Брянска на допросе. Обложка © Telegram / Брянский Следком
В Брянске задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве и расчленении сожительницы. Останки тела россиянин хранил у себя дома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в его совершении задержан 36-летний местный житель», — указано в сообщении.
По данным следствия, 12 декабря 2024 года мужчина находился в своей квартире на улице Дружбы. Он поссорился с 34-летней сожительницей и несколько раз ударил её руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась. Обвиняемый расчленил тело для сокрытия преступления, а его части три месяца хранил у себя дома. Затем мужчина постепенно выносил останки на мусорную свалку.
Сотрудники прокуратуры Брянской области. Фото © Telegram / Прокуратура Брянской области
Злоумышленнику предъявили обвинение. В областной прокуратуре добавили, что пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. В 2023 году мужчину уже судили за ещё одно преступление в отношении этой же женщины. Он умышленно навредил ей с помощью оружия. Обвиняемый отбывал наказание в местах лишения свободы.
А ранее Life.ru писал, что 77-летний петербуржец пытался вывезти расчленённый труп на продуктовой тележке. Пенсионера задержали. Также полицейские обнаружили останки в квартире подозреваемого. Они принадлежали 63-летней женщине, у которой мужчина снимал жильё.