Россиянин расчленил сожительницу и три месяца хранил её останки дома

В Брянске задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве и расчленении сожительницы. Останки тела россиянин хранил у себя дома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в его совершении задержан 36-летний местный житель», — указано в сообщении.

По данным следствия, 12 декабря 2024 года мужчина находился в своей квартире на улице Дружбы. Он поссорился с 34-летней сожительницей и несколько раз ударил её руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась. Обвиняемый расчленил тело для сокрытия преступления, а его части три месяца хранил у себя дома. Затем мужчина постепенно выносил останки на мусорную свалку.

Сотрудники прокуратуры Брянской области. Фото © Telegram / Прокуратура Брянской области