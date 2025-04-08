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8 апреля, 16:09

Не брюнетка: На Урале устанавливают личность женщины, чью голову нашли возле СНТ

SHOT: Найденная в Свердловской области голова принадлежит неизвестной женщине

Полиция. Обложка © Life.ru

Полиция. Обложка © Life.ru

Голова, которую нашли на севере Свердловской области, принадлежит незнакомке. Об этом сообщает SHOT.

Согласно первой версии, голова принадлежала 44-летней Анастасии, которая бесследно пропала в Серове месяц назад. Уточнялось, что на неё якобы напал медведь и отгрыз ей голову. Однако эта информация не подтвердилась. У погибшей, чьи останки смогли найти, были рыжие волосы, а пропавшая является брюнеткой. Специалисты до сих пор не могут установить личность погибшей, никто из местных жителей её не опознал. Остальные части тела пока ещё ищут.

Напомним, ранее стало известно, что в Серове нашли женскую голову со следами укусов. Часть тела мог отгрызть медведь, так как в окрестностях ранее были замечены следы этого животного.

В коллекторе на юго-западе Москвы найдены человеческие останки
В коллекторе на юго-западе Москвы найдены человеческие останки
Дарья Нарыкова
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