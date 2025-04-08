Не брюнетка: На Урале устанавливают личность женщины, чью голову нашли возле СНТ

Согласно первой версии, голова принадлежала 44-летней Анастасии, которая бесследно пропала в Серове месяц назад. Уточнялось, что на неё якобы напал медведь и отгрыз ей голову. Однако эта информация не подтвердилась. У погибшей, чьи останки смогли найти, были рыжие волосы, а пропавшая является брюнеткой. Специалисты до сих пор не могут установить личность погибшей, никто из местных жителей её не опознал. Остальные части тела пока ещё ищут.