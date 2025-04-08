Илон Маск назвал советника Трампа по торговле «отсталым идиотом»

Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро, назвав его «идиотом» и «отсталым». Это произошло после того, как Наварро заявил, что Tesla, компания Маска, не является производителем, а лишь собирает электромобили из импортных комплектующих, подчеркнув необходимость развития производства в США.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — прокомментировал его слова Илон Маск в соцсети X.

Позже миллиардер опубликовал пост, в котором высмеял советника американского лидера, назвав его «Питером Ретаррдо» (от английского слова retarded — умственно отсталый).