Система видеоаналитики помогла раскрыть около двух тысяч преступлений в Москве с начала года

Около двух тысяч преступлений было раскрыто в Москве с начала года благодаря системе видеоаналитики. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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Он отметил, что Москва является одним из самых безопасных городов мира, и во многом — это заслуга информационных технологий. Большой вклад в профилактику правонарушений и снижения уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения и видео аналитики. В неё, по словам Васенина, входит около 270 тысяч камер городского видеонаблюдения.

«Наши электронные помощники представляют собой сильный сдерживающий фактор для преступности и помогают в максимально короткие сроки действовать принципу неотвратимости наказания. Считанные часы проходят с момента совершения преступления до задержания злоумышленников. Накопленный оперативный опыт знаменитым Московским уголовным розыском вместе с городской системой наблюдения составляет так называемую «гремучую смесь» на благо жителей и гостей столицы», — добавил полковник.