«Очередь придётся ждать год»: Уехавшая в Германию россиянка пожаловалась на местную медицину
Уехавшая в ФРГ россиянка Васильева пожаловалась на длинные очереди к терапевтам
Капельница. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo
Россиянка Валентина Васильева, которая переехала жить в Германию, рассказала о минусах этой страны. В беседе с «Лентой.ру» девушка отметила, что немецкая медицина намного хуже, чем в России.
По её мнению, Германия привлекает людей для проведения сложных операций, требующих длительной реабилитации. Однако, попасть на обычный профилактический осмотр к врачу — задача не из лёгких. Хотя к терапевту и стоматологу записаться относительно просто, визит к узким специалистам, таким как эндокринолог или нефролог, может затянуться на месяцы ожидания.
«А если ничего не болит и хочется просто планово проверить здоровье, то очередь на приём придётся ждать полгода, а то и год», — призналась Васильева.
При простуде врачи обычно рекомендуют обильное питье (например, чай) и регулярное проветривание помещения, избегая назначения медикаментов. Вызов скорой помощи при температуре 40 градусов в Германии, как правило, невозможен. Вместо этого пациенту предложат самостоятельно добраться до больницы, где ему придется ожидать приёма врача в порядке очереди.
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