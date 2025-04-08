В Москве из-за камер наблюдения число преступлений снизилось на 23% за 10 лет

По словам Кузнечихина, по статистике МВД, число убийств снизилось в Москве за последние 10 лет — на 7,6 %. Есть позитивная статистика и по другим видам преступнлений: число квартирных краж сократилось в 34,5 раза, разбойных нападений — в 10 раз, грабежей — в 10,5 раза, а угонов автомобилей — в 25 раз. Если в 2014 году было зарегистрировано более 7 тысяч угонов, то в 2024 году их количество составило около 270. Что касается грабежей, то в 2014 году их было свыше 8 тысяч, а в 2024 году — примерно 800. Разбойные нападения также значительно уменьшились: в 2014 году их было более 1,7 тысячи, а в 2024 году — около 200.