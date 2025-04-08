В Москве из-за камер наблюдения число преступлений снизилось на 23% за 10 лет
Москва. Обложка © Life.ru
Количество зарегистрированных за последние 10 лет преступлений в Москве благодаря внедрению городских систем видеонаблюдения и видеоаналитики сократилось более чем на 23%. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил начальник Оперативного управления ГУ МВД России по столице Дмитрий Кузнечихин.
Кузнечихин — о мерах безопасности в Москве. Видео © Life.ru
«За последние 10 лет с момента внедрения системы видеонаблюдения в городе Москве количество зарегистрированных преступлений сократилось на 23,3%. В три раза меньше стало преступлений, совершенных в общественных местах», — проинформирвоал он.
По словам Кузнечихина, по статистике МВД, число убийств снизилось в Москве за последние 10 лет — на 7,6 %. Есть позитивная статистика и по другим видам преступнлений: число квартирных краж сократилось в 34,5 раза, разбойных нападений — в 10 раз, грабежей — в 10,5 раза, а угонов автомобилей — в 25 раз. Если в 2014 году было зарегистрировано более 7 тысяч угонов, то в 2024 году их количество составило около 270. Что касается грабежей, то в 2014 году их было свыше 8 тысяч, а в 2024 году — примерно 800. Разбойные нападения также значительно уменьшились: в 2014 году их было более 1,7 тысячи, а в 2024 году — около 200.
Ранее МВД раскрыло схемы двух ОПГ с картами лояльности в торговой сети. С 2023 года в Москве и других регионах действовала мошенническая схема, в которой, по предварительным данным, участвовали руководители магазинов и менеджеры по безопасности. Злоумышленники использовали кассы самообслуживания для создания поддельных штрих-кодов, что позволяло им приобретать товары по значительно сниженным ценам. Затем эти товары перепродавались.