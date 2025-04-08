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8 апреля, 17:15

В Якутии громила проломил стену в камере ИВС и заявился к соседу

SHOT: В Якутии задержанный проломил стену в камере временного содержания

В Якутски задержанный проломил стену в камере временного содержания и оказался «в гостях» у сокамерника, который в это время спал. Об этом сообщает SHOT, публикуя соответствующее видео.

В Якутии задержанный проломил стену в камере временного содержания. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дебошир является членом районной сборной по якутской борьбе хапсагай. Местные жители добавили, что задержанный — родственник бывшего главы села Дьохсогон. В камеру он попал за то, что избил нынешнего главу Валентина Охотина. В отделе преступник уже успел проломить стену и покидаться скамейкой.

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Тем временем в Подмосковье ревнивец до смерти забил любимую гантелей и с горя попытался убить себя. Между влюблёнными из Серпухова произошла серьёзная ссора: 46-летний Сергей заподозрил свою 36-летнюю половинку в измене, разозлился, схватил гантель и начал ей настолько сильно избивать женщину. Она скончалась на месте от полученных травм и пробитого черепа.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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