В Якутии громила проломил стену в камере ИВС и заявился к соседу

В Якутски задержанный проломил стену в камере временного содержания и оказался «в гостях» у сокамерника, который в это время спал. Об этом сообщает SHOT, публикуя соответствующее видео.

В Якутии задержанный проломил стену в камере временного содержания. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дебошир является членом районной сборной по якутской борьбе хапсагай. Местные жители добавили, что задержанный — родственник бывшего главы села Дьохсогон. В камеру он попал за то, что избил нынешнего главу Валентина Охотина. В отделе преступник уже успел проломить стену и покидаться скамейкой.