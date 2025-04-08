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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 17:37

ВСУ получили приказ бросать раненых, когда бежали из Суджи

Пленный Пасынок: Командование ВСУ приказало бросать раненых солдат под Суджей

Военные на поле боя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военные на поле боя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Пасынок признался, что командование приказывало украинским солдатам бросать раненых умирать под Суджей в Курской области. Видео с военнослужащим опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Олег Пасынок. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я лично раненых нёс. Сказали оставить их. Поступил приказ от командира с позывным Албан. <...> Бросили «трёхсотого». Умер, наверное», — сказал он.

Пленный украинский военный уточнил, что получил такой приказ при отступлении из Суджи. В итоге ВСУшники бросили товарищей и самостоятельно вышли в соседнее село.

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как россияне дважды спасли ему жизнь в зоне проведения спецоперации. Евгений Орловский оказался в российском плену 10 марта, когда он находился в курском приграничье. За несколько дней до этого позиции украинцев были разрушены артиллерийским снарядом. Примерно три дня выжившие пытались выбраться из-под завалин, но безуспешно.

Алена Пенчугина
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