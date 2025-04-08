ВСУ получили приказ бросать раненых, когда бежали из Суджи

Пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Пасынок признался, что командование приказывало украинским солдатам бросать раненых умирать под Суджей в Курской области. Видео с военнослужащим опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Олег Пасынок. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я лично раненых нёс. Сказали оставить их. Поступил приказ от командира с позывным Албан. <...> Бросили «трёхсотого». Умер, наверное», — сказал он.

Пленный украинский военный уточнил, что получил такой приказ при отступлении из Суджи. В итоге ВСУшники бросили товарищей и самостоятельно вышли в соседнее село.