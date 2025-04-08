В Италии военные ворвались в детский сад из-за часов четырёхлетнего малыша
Orizzonte Scuola: В Италии военные ворвались в детский сад из-за часов ребёнка
Часы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MariaNikiforova
В провинции Тревизо итальянские военные ворвались в детский сад из-за сигналов SOS на смарт-часах ребёнка. Четырёхлетний малыш настойчиво подавал сигналы о помощи, сообщает местное издание Orizzonte Scuola.
По данным журналистов, операторы получили около 70 беззвучных вызовов за короткое время: 40 раз он связался с карабинерами, а 30 — с экстренной службой Suem 118. Сотрудники заподозрили серьёзную проблему и запустили проверку по особым правилам.
Эксперты установили, что звонки шли от маленького ребёнка из детского сада в Одерзо. К счастью, на самом деле никто не пострадал. Мальчик просто играл, наживая на кнопку, часы у него забрали.
Ранее Life.ru рассказывал, как защитить ребёнка от маньяка, ведь детские часы часто подводят. Вам важна жизнь вашей дочки или вашего сына? Вы хотите быть уверены, что успеете прийти на помощь ребёнку в случае опасности? — ответы на эти и другие вопросы в материале Life.ru.