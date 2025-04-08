В Италии военные ворвались в детский сад из-за часов четырёхлетнего малыша

В провинции Тревизо итальянские военные ворвались в детский сад из-за сигналов SOS на смарт-часах ребёнка. Четырёхлетний малыш настойчиво подавал сигналы о помощи, сообщает местное издание Orizzonte Scuola.

По данным журналистов, операторы получили около 70 беззвучных вызовов за короткое время: 40 раз он связался с карабинерами, а 30 — с экстренной службой Suem 118. Сотрудники заподозрили серьёзную проблему и запустили проверку по особым правилам.

Эксперты установили, что звонки шли от маленького ребёнка из детского сада в Одерзо. К счастью, на самом деле никто не пострадал. Мальчик просто играл, наживая на кнопку, часы у него забрали.