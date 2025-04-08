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Регион
8 апреля, 17:45

Почему россияне перестали покупать новые автомобили: названы главные виновники

Стали известны главные виновники обвала продаж новых автомобилей в России

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

В 2025 году российский авторынок переживает значительное снижение продаж. По данным «Автовзгляда», падение сопоставимо с кризисом трёхлетней давности, когда продажи упали на 59%.

Автомобильный рынок переживает спад, обусловленный целым рядом взаимосвязанных факторов. Нестабильная экономическая ситуация, высокие проценты по кредитам и не всегда оправданная стоимость автомобилей делают покупку как в кредит, так и за наличные деньги невыгодной. Высокие ставки по банковским депозитам (22%) стимулируют людей сохранять сбережения, а не тратить их на новые машины.

Кроме того, меняются потребительские привычки: россияне реже стремятся к частой смене автомобилей. Вместо этого они предпочитают ремонтировать и поддерживать в хорошем состоянии уже имеющиеся машины. По мнению экспертов, эта тенденция особенно усилилась в последнее время. На снижение спроса влияет и психологический аспект. Многие потенциальные покупатели, как отмечает директор СТО «Кореана», заняли выжидательную позицию, надеясь на возвращение популярных иностранных марок (японских, корейских и американских). Несмотря на малую вероятность их скорого возвращения, этот «синдром ожидания» тормозит продажи.

Насыщение рынка также сыграло свою роль. Китайские автопроизводители прочно обосновались в России, и многие, кто хотел приобрести их автомобили, уже сделали это. Аналогично, параллельный импорт позволил «серым» поставщикам ввезти в страну достаточное количество автомобилей из разных стран, тем самым удовлетворив значительную часть накопившегося спроса.

Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке
Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке

А ранее Life.ru писал, что в России подержанные автомобили могут упасть в цене на 10%. Такая тенденция сохранится, если спрос в данном сегменте рынка продолжит устойчиво снижаться, пояснили эксперты.

Наталья Демьянова
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