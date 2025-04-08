Почему россияне перестали покупать новые автомобили: названы главные виновники

В 2025 году российский авторынок переживает значительное снижение продаж. По данным «Автовзгляда», падение сопоставимо с кризисом трёхлетней давности, когда продажи упали на 59%.

Автомобильный рынок переживает спад, обусловленный целым рядом взаимосвязанных факторов. Нестабильная экономическая ситуация, высокие проценты по кредитам и не всегда оправданная стоимость автомобилей делают покупку как в кредит, так и за наличные деньги невыгодной. Высокие ставки по банковским депозитам (22%) стимулируют людей сохранять сбережения, а не тратить их на новые машины.

Кроме того, меняются потребительские привычки: россияне реже стремятся к частой смене автомобилей. Вместо этого они предпочитают ремонтировать и поддерживать в хорошем состоянии уже имеющиеся машины. По мнению экспертов, эта тенденция особенно усилилась в последнее время. На снижение спроса влияет и психологический аспект. Многие потенциальные покупатели, как отмечает директор СТО «Кореана», заняли выжидательную позицию, надеясь на возвращение популярных иностранных марок (японских, корейских и американских). Несмотря на малую вероятность их скорого возвращения, этот «синдром ожидания» тормозит продажи.

Насыщение рынка также сыграло свою роль. Китайские автопроизводители прочно обосновались в России, и многие, кто хотел приобрести их автомобили, уже сделали это. Аналогично, параллельный импорт позволил «серым» поставщикам ввезти в страну достаточное количество автомобилей из разных стран, тем самым удовлетворив значительную часть накопившегося спроса.