В Новокузнецке мужчина поджёг жену, потому что она «выносила мозг»
В Новокузнецке мужчина облил жену жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Причиной стал «вынос мозга». Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии.
По данным SHOT, 43-летний Сергей сорвался на свою гражданскую супругу в прошлые выходные. Ему не понравилось, что женщина вечером «выносила ему мозг». Тогда он вылил ей на голову горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. У женщины вспыхнули волосы и загорелась ночная сорочка.
В больницу пострадавшую доставили с ожогами 20% тела и верхних дыхательных путей. У женщины сильно обгорели лицо и руки, которыми она пыталась потушить пламя. Пока в сознание жертва ещё не пришла.
Возбуждено уголовное дело, абьюзер задержан. Только в прошлом году его судили за угрозу убийством.
А ранее в Польше гражданин Украины поджёг своего работодателя. Пострадавший был доставлен в местную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Нападавшего удалось задержать всего через два часа. Теперь ему предъявлены обвинения в попытке убийства.
Шедеврум/Life.ru