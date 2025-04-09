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9 апреля, 09:05

В Новокузнецке мужчина поджёг жену, потому что она «выносила мозг»

В Новокузнецке мужчина облил жену жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Причиной стал «вынос мозга». Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии.

По данным SHOT, 43-летний Сергей сорвался на свою гражданскую супругу в прошлые выходные. Ему не понравилось, что женщина вечером «выносила ему мозг». Тогда он вылил ей на голову горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. У женщины вспыхнули волосы и загорелась ночная сорочка.

В больницу пострадавшую доставили с ожогами 20% тела и верхних дыхательных путей. У женщины сильно обгорели лицо и руки, которыми она пыталась потушить пламя. Пока в сознание жертва ещё не пришла.

Возбуждено уголовное дело, абьюзер задержан. Только в прошлом году его судили за угрозу убийством.

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А ранее в Польше гражданин Украины поджёг своего работодателя. Пострадавший был доставлен в местную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Нападавшего удалось задержать всего через два часа. Теперь ему предъявлены обвинения в попытке убийства.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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