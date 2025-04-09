В Новокузнецке мужчина поджёг жену, потому что она «выносила мозг»

В Новокузнецке мужчина облил жену жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Причиной стал «вынос мозга». Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии.

По данным SHOT, 43-летний Сергей сорвался на свою гражданскую супругу в прошлые выходные. Ему не понравилось, что женщина вечером «выносила ему мозг». Тогда он вылил ей на голову горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. У женщины вспыхнули волосы и загорелась ночная сорочка.

В больницу пострадавшую доставили с ожогами 20% тела и верхних дыхательных путей. У женщины сильно обгорели лицо и руки, которыми она пыталась потушить пламя. Пока в сознание жертва ещё не пришла.

Возбуждено уголовное дело, абьюзер задержан. Только в прошлом году его судили за угрозу убийством.