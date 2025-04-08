МИД РФ исключил возможность проведения переговоров с Японией по мирному договору

Россия не видит перспектив для переговоров с Японией о мирном договоре, пока Токио не изменит свой курс в отношении Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. Пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — сказал дипломат в разговоре с журналистами.