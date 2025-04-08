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8 апреля, 18:04

МИД РФ исключил возможность проведения переговоров с Японией по мирному договору

Руденко: РФ не будет обсуждать с Японией мирный договор из-за политики Токио

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Россия не видит перспектив для переговоров с Японией о мирном договоре, пока Токио не изменит свой курс в отношении Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. Пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — сказал дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее сегодня японский МИД представил свой ежегодный доклад, подтверждающий намерение Японии заключить мирный договор с Россией. В документе подчёркивается, что Токио продолжит усилия по разрешению спора о принадлежности южных Курильских островов, что является необходимым условием для подписания мирного соглашения с Москвой.

Песков заявил, что переговоры с Японией по миру пока невозможны
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Наталья Демьянова
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